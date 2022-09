Concerto per la Santa Croce, da Bach e Verdi la 18esima edizione in Collegiata

Torna anche per il 2022 il "Concerto per la Santa Croce", 18esima edizione, organizzato dalla Pro Loco di Santa Croce sull'Arno in programma per martedì 13 settembre alle 21.30, nella Collegiata di San Lorenzo.

"Il pensiero va a Don Livio Costagli che per primo ci dette la possibilità di realizzarlo, ma soprattutto condivise l'idea che l'evento diventasse un appuntamento fisso tutti gli anni, con lo scopo di promuovere la conoscenza del nostro Crocifisso, ricordando a tutti la storia del paese, rispettando una tradizione che vede far festa il 13 (vigilia) e il 14 Settembre, festa della Santa Croce" spiega la Pro Loco.

"Dopo di lui importantissimo il sostegno di Don Morello Morelli che ci è stato vicino per tanti anni esortandoci e spesso anche collaborando nella scelta di brani ed artisti.

Quella di quest'anno, forse, è una delle più prestigiose esibizioni eseguite. Vale la pena ricordare Fabrizio Mocata, il Duo Blanco Sinacori, il pianista Alessandro Marino, i musicisti di Musica Dorata, i musicisti dell'Accademia musicale di Scandicci, di quella di Pontedera, dell'organista Venturini, del soprano Marcella Gozzi, del sassofonista e chitarrista Riccardo Bagnoli, della corale Balducci, del pianista maestro Roberto Prosseda, con la partecipazione del soprano Maria Luigia Borsi, del violinista Brad Repp e del pianista Roberto Barrali.

Maria Luigia Borsi, soprano protagonista di opere mozartiane, verdiane e pucciniane su importanti palcoscenici italiani, asiatici, europei ed americani e, raffinata interprete dal timbro inconfondibile, ha già avuto modo di imporsi a livello internazionale, come una delle cantanti più interessanti della sua generazione.

Sarà sicuramente una serata ricca di emozioni - concludono gli organizzatori - vi aspettiamo per condividerle con voi".