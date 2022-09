Delocalizzazione e Gkn, Ehm replica ai ministri Giorgetti e Orlando

Su delocalizzazioni e politiche sull’occupazione, la replica ai ministri Giorgetti e Orlando di Yana Ehm, deputata di ManifestA e candidata con Unione Popolare in Toscana e in Friuli.

“A Trieste come a Firenze, cito i due casi più simbolici: Wartsila e GKN, il Governo non ha fatto nulla. Nulla. I mesi sono passati, mentre i ministri Orlando e Giorgetti, così come tutte le forze politiche che sostenevano l’esecutivo Draghi, erano indifferenti al destino di migliaia di lavoratrici e lavoratori e delle loro famiglie. Il problema era, ed è, sotto gli occhi di tutti e si chiama delocalizzazione, ma appunto nessuno vuole disturbare il manovratore, cioè gli interessi delle imprese e delle multinazionali, non a caso l’unica proposta di legge, oltretutto scritta con le operaie e gli operai della GKN, e presentata da ManifestA, è rimasta lettera morta”.

“Oggi - continua Ehm - a pochi giorni dal voto, arriva sul tavolo una falsa soluzione che potremmo definire ‘elettorale’: perché Lega e Pd, e non solo, temono di perdere consensi tanto a Trieste così come a Firenze. Ma è solo un pannicello caldo e un rinvio per spostare il problema dopo il 25 settembre. Sia chiaro, siamo a fianco degli operai e delle operaie e, quindi, prendere tempo, vista la gravità della situazione, è chiaramente un primo passo, anche ragionevole, ma non basta. Servono, con urgenza, nuovi strumenti legislativi efficaci e stringenti contro le delocalizzazioni e per tutelare i territori e il lavoro di qualità da politiche industriali di saccheggio”.

Fonte: Ufficio Stampa