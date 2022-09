Dicomano festeggia la Liberazione

Riflettere e non dimenticare, commemorare ricordando chi ha dato la vita per consegnare a tutti un'Italia libera, esserci per continuare a ribadire che non deve accadere mai più.

Domani, 10 settembre, Dicomano si ritrova per “Dicomano Liberata” il cartellone di iniziative organizzate, in occasione del 78° anniversario della Liberazione, dall'associazione culturale FokiFory e dal Circolo Anpi Dicomano - sez Rufina, con il patrocinio del Comune di Dicomano.

Alle 7.30 ritrovo al parcheggio degli Impianti Sportivi di Dicomano per la partenza del “Trekking della Liberazione” che porterà i partecipanti sul sul sentiero Dicomano-Monte Giovi, lungo i percorsi che fecero la storia della resistenza partigiana.

Alle 21,15 in Piazza Buonamici il concerto dei “The Gang” con l’apertura affidata ad Alessandro Tanini.

Fonte: Ufficio stampa