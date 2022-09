Ecopol spa di Chiesina Uzzanese, conclusi i due giorni di recruiting a Pescia

Appena conclusa nella sede del Centro per l'Impiego di Pescia il "recruiting days", dedicato alla ricerca di personale per la società Ecopol spa di Chiesina Uzzanese. Scopo della due giorni di incontri, quello di favorire l'incrocio fra domanda e offerta di lavoro, in un'ottica di conoscibilità, fra candidati ed impresa.

L’evento organizzato in collaborazione con il Centro Impiego di Pescia - che ha curato la diffusione e preselezione per i profili di addetto/a magazzino, produzione e controllo qualità - ha riscosso un buon successo, come testimoniano le numerose candidature (oltre 100) pervenute. Le persone sono state pre-selezionate dal Centro l’impiego fra inoccupate, disoccupate, appartenenti a categorie svantaggiate e, smentendo un luogo comune assai diffuso, anche fruitori di reddito di cittadinanza.

"In questo particolare momento storico che ci vede impegnati in importanti investimenti strutturali sul territorio pistoiese, abbiamo bisogno di selezionare personale con qualifiche diverse, e gli incontri sono stati volti sia a conoscere ed a farci conoscere come azienda; - afferma Mauro Carbone CEO di Ecopol - siamo una realtà in forte crescita, il nostro prodotto (film biodegradabili ed idrosolubili) è molto duttile e si presta ad applicazioni diverse. Ci rendiamo conto della particolarità del nostro prodotto e proprio per questo non necessariamente ricerchiamo personale già formato, ma donne ed uomini che abbiano voglia di mettersi in gioco, apprendendo tecniche di produzione e lavorazione in continua evoluzione; crescendo insieme alla Ecopol. Noi siamo disposti a sostenere la loro formazione, e ringraziamo il Centro per l'Impiego di Pescia di averci permesso di realizzare questa bella occasione di incontro, mettendo in essere una vera "politica attiva del lavoro", ed una concreta sinergia tra Enti/istituzioni ed Aziende. Riteniamo che anche il clima di serenità che si è avvertito in queste giornate di colloqui abbia contribuito a favorire l'iniziativa, mettendo a maggior agio i numerosi candidati"

"I recruiting days sono uno tra i tanti eventi che l'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (A.R.T.I.) sta mettendo in campo per far conoscere a cittadine, cittadini e imprese, i servizi offerti dalla rete dei Centri per l'impiego e per massimizzare le ricadute positive di queste opportunità sul territorio. La collaborazione e la sinergia con le imprese - dice la Responsabile del Centro per l'Impiego di Pescia, Tania Ferri - è essenziale per poter fornire un servizio di incontro domanda ed offerta di lavoro e selezione del personale in linea con i fabbisogni aziendali. Il Recruitment ha permesso di selezionare oltre 100 persone di cui 40 hanno avuto l'opportunità di essere colloquiati dall'azienda".

L’azienda

Ecopol è stata fondata nel 2009 nel cuore della Toscana (Italia) presso il polo industriale Sergio Marchione a Chiesina Uzzanese (PT), in pochi anni è riuscita ad affermarsi come leader europeo nella produzione di PVA realizzando prodotti che vengono utilizzati in molte applicazioni diverse; dall'imballaggio di detergenti per la casa a quello di prodotti chimici per l'agricoltura, passando per il trattamento di piscine e SPA a molte altre applicazioni, con una continua attenzione alla sicurezza dell’ambiente, del territorio e dei lavoratori. L’azienda ad oggi occupa oltre 140 dipendenti in Italia ma a breve, con l’ampliamento del sito produttivo in italia e del nuovo sito in Usa – Georgia, questo numero è destinato a crescere.

Fonte: Confindustria Toscana Nord - Ufficio Stampa