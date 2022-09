Il Comune di Empoli partecipa a un bando regionale per ampliare il sistema di telecamere

Implementare, potenziandolo, il sistema delle telecamere con lettura targhe dei veicoli su doppia corsia agli accessi delle arterie principali della città. Di questo tratta il bando pubblicato dalla Regione Toscana che ha l’obiettivo di potenziare la sicurezza urbana nei territori.

Il Comune di Empoli in questi ultimi anni ha messo in campo azioni mirate per garantire ai cittadini sempre più sicurezza e quindi maggiore vivibilità negli spazi pubblici. Questo bando è un’opportunità in più che il Comune di Empoli ha colto partecipando con un progetto, redatto dall’ufficio tecnico, al fine di ampliare il sistema di videosorveglianza di ‘lettura targhe’ già esistente e funzionante, con l’installazione di sei nuove telecamere e l’aggiornamento del software.

Un’altra azione, concreta, che andrà anche a migliorare in termini di qualità di immagini l’esistente rendendolo maggiormente efficace.



DOVE SARANNO POSIZIONATE - SS67 in località Ponte a Elsa al confine con il Comune di San Miniato in prossimità del ponte sull’Elsa, SP11 località Marcignana al confine con il Comune di Cerreto Guidi in prossimità del ponte alla Motta; SP128 viale Europa al confine con il Comune di Vinci in prossimità del ponte Calamandrei; SS67 rotatoria Strada Grande Comunicazione FiPiLi uscita Empoli Est con il Comune di Montelupo Fiorentino; via dei Cappuccini all’intersezione con via Ponzano e SR429 intersezione con rotatoria SGC FiPiLi uscita Empoli Centro.



Il costo complessivo è di 50.000,00 euro.

