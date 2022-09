Il 'Pullman Azzurro' della polizia a Firenze: Castrovilli ospite d'eccezione

Il "Pullman Azzurro" della Polizia di Stato la mattina di sabato 10 settembre, a partire dalle ore 8.00, ferma in piazza della Repubblica a Firenze.

La parola d’ordine dell’iniziativa è "educazione stradale", rivolta ai cittadini di tutte le età e promossa attraverso gli strumenti interattivi di un’aula multimediale allestita per l’occasione nella centralissima piazza della Repubblica. A diffondere, sia a grandi che piccini, la cultura della guida sicura, anche tramite giochi, filmati e cartoni animati per i più piccoli, saranno proprio i poliziotti della Polizia Stradale di Firenze.

I nostri maestri della sicurezza verranno inoltre accompagnati da un ospite d’eccezione: il centrocampista della Fiorentina e campione d’Europa con la Nazionale di calcio italiana, Gaetano Castrovilli. Il calciatore viola e dell’Italia sarà presente all’evento - introdotto dal Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma - per un saluto.

Nel pomeriggio il "Pullman Azzurro" ripartirà alla volta di Borgo San Lorenzo per prepararsi a partecipare alla 29° edizione di "Vivilosport Mugello". La campagna nazionale sulla sicurezza stradale continuerà poi anche dopo il tramonto a Firenze, dove gli agenti della Polstrada saranno impegnati in prima linea con le loro pattuglie, per prevenire e contrastare la guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.