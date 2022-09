Impianto geotermico, da Castiglione d'Orcia: "Preoccupati per Bagni San Filippo"

L'Amministrazione comunale di Castiglione d'Orcia prende atto "con grande preoccupazione" della decisione del Consiglio dei Ministri in merito alla realizzazione di un impianto geotermico in Val di Paglia in località Cascinelle. Una scelta rispetto alla quale l’Amministrazione ribadisce la "propria contrarietà per le possibili interferenze che tale attività potrebbe avere rispetto alla risorsa termale di Bagni San Filippo".

Fin dall’inizio l’Amministrazione comunale ha preso posizione, approvando anche un ordine del giorno in Consiglio comunale, contro questo impianto: "Il cono visivo, la vicinanza al sito Unesco della Val d’Orcia sono tutti elementi che preoccupano fortemente, insieme alla vicinanza di questo impianto alla fascia di rispetto del Piano Territoriale di Coordinamento rispetto a quella che è la concessione termale di Bagni San Filippo. La risorsa termale è una delle grandi ricchezze del nostro territorio che si regge su un fragile equilibrio e non possiamo metterla a rischio".

Pertanto, dicono da Castiglione, "ci riserviamo di valutare la possibilità di intraprendere ogni ulteriore iniziativa legale da condividere con altri enti, istituzioni, gruppi e soggetti costituiti a carattere pubblico o privato a tutela degli interessi della comunità locale, per la difesa e salvaguardia del territorio, delle attività socio-economico e produttive, nonché delle peculiarità, della morfologia e dell'assetto territoriale".