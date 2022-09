L'estate non è ancora finita: dal 15 al 18 settembre appuntamento con Montelupo Street Food

Continua la stagione degli eventi a Montelupo. Dal 15 al 18 settembre torna in piazza dell'Unione Europea MONTELUPO STREET FOOD, manifestazione promossa dal Comune di Montelupo assieme all'associazione Food Festival Italia di Castelfiorentino.



Un festival all'insegna della comicità e della musica, con appuntamenti che possono attrarre un pubblico vario, di diverse età.



Si parte giovedì 15 settembre con stand aperti dalle 17.00 in attesa dalla comicità di Alessandro Paci (inizio spettacolo ore 21.00).



Venerdì 16 settembre si inizia sempre alle 17.00 nel corso della serata spettacolo di presentazione della scuola MD ACADEMY di Montelupo. La serata proseguirà con inimitabile animazione del CIRCO NERO uno spettacolo che si ispira alla tradizione circense e la rilegge in chiave contemporanea.



Sabato 17 l'appuntamento con gli stand gastronomici raddoppia con l' apertura a pranzo dalle ore 13:00 e dalle 18.00.



Alle ore 20.00 è prevista la presentazione della scuola di danza ART LAB TRIBOO e a seguire un dopo cena live rock & roll con i DREAM FLOYD.



Anche domenica aperti sia a pranzo che a cena; dopo l' aperitivo prevista la presentazione di ENARS BALLET e a seguire concerto di Francis Jupiter, musicista grossetano che propone un repertorio indie, alternativo, pop rock.



Il festival dedicato allo street food torna a Montelupo per il quinto anno, con un nuovo organizzatore e nuovi stand gastronomici, una programmazione artistica e musicale di tutto rispetto.



Il programma prevede anche il coinvolgimento delle realtà locali, offrendo loro un'occasione importante di visibilità nel momento di ripartenza della stagione.



"Siamo giunti agli ultimi eventi di un stagione estiva strepitosa e siamo felicissimi di organizzare Il Food Festival nel comune di Montelupo Fiorentino in una piazza così bella e viva! Ringrazio a nome dei soci dell'associazione tutta l'amministrazione comunale per il grande supporto. Ci aspettano quattro giorni di sorrisi, ottimo cibo, bella musica e tanta spensieratezza, che, ora più che mai, è necessaria. Vi aspettiamo numerosissimi", afferma Alessandro Bernardi, presidente dell'associazione Food Festival Italia.



Nell'ottica di diversificare le proposte degli eventi, il Montelupo Street Food ha un ruolo importante in quanto si tiene in piazza dell'Unione Europea, uno snodo centrale del commercio montelupino, per cui non sempre è facile trovare eventi adeguati, viste le dimensioni e la conformazione.



Proprio per consentire lo svolgimento della manifestazione sabato 17 settembre sarà modificato l'assetto del mercato settimanale: i banchi che solitamente sono in piazza dell'Unione Europea saranno spostati in viale Cento Fiori e per questa ragione il viale sarà chiuso al transito fino alle ore 14.00, nel tratto compreso fra il palazzo Comunale e l'intersezione con via Caverni e conseguentemente il parcheggio sotterraneo con accesso da piazza Lina Paci non sarà accessibile.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa