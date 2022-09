Misericordia Montaione, Festa e inaugurazione primo lotto nuova sede

Domenica 11 settembre, dopo lo stop del 2020 e del 2021 causa pandemia, la Misericordia di Montaione organizza nel centro storico una grande festa. Dopo la S. Messa delle ore 11.30 il pomeriggio si apre con tante iniziative. Il calcio balilla umano, Mr. Fred Rocambolesco, spettacolo comico per famiglie di giocoleria e magia, il gruppo musicale CDJ, che reinterpreta il meglio del beat italiano anni 60,70,80, piano bar con Enzo Cortese, che sarà accompagnato da Letizia Pozzolini e Rebecca Symone Coleen. Durante tutto il pomeriggio ci sarà un mercatino e la possibilità di mangiare e bere presso lo stand de "La Salumeria" con taglieri, primi, schiacciate, sangria, trippa e lampredotto.

L'evento più importante si terrà alle ore 17.00 con l'inaugurazione del primo lotto della nuova sede. La Misericordia di Montaione ha il piacere di condividere con la comunità la prossima apertura della nuova sede in Via Roma. L'associazione, grazie ad un importante lascito di una nostra concittadina, Fosca Malquori in Gensini, nel mese di maggio 2017, si è resa acquirente dei fondi sotto l'attuale sede, in Via Roma 17/23. L'acquisto è stato il coronamento di un progetto elaborato dal Consiglio nell'arco degli ultimi 20 anni, la realizzazione di una sede al piano terreno che desse maggior visibilità all'Associazione e fosse più facilmente fruibile dagli utenti. La sede nel centro storico è stata desiderata e voluta per anni, finalmente il sogno si sta realizzando.

Il primo lotto prevede la sala dei volontari e l'ufficio amministrativo, che sarà anche un punto di accoglienza, per il disbrigo di pratiche on line, a disposizione della comunità.

Entro la fine del 2022 si prevede di completare il secondo lotto, i locali, sempre al piano di Via Roma, dove allestiremo la sala polivalente per riunioni, corsi, momenti conviviali e letti a scomparsa per i turni notturni dei volontari ed una cucina semiprofessionale.

Successivamente al completamento del secondo lotto inizieremo i lavori per il terzo lotto, il piano con accesso da Via Chiarenti. Al primo piano, attuale sede dell'associazione, rimarrà la sala riunioni e un ufficio.

I tre piani sono collegati da una scala interna. Una nuova sede che sarà un punto di riferimento per la comunità montaionese e una casa accogliente per i volontari che già fanno parte della Confraternita e per coloro che si avvicineranno nei prossimi anni.

All'interno della nuova sede è stato creato un bellissimo dipinto da un'artista montaionese, Silvia Leoncini, un'ambulanza che esce dal muro, per questo il nostro motto sarà:

"La Misericordia abbatte i muri"

Fonte: Misericordia Montaione - Ufficio stampa