Parco Libera Tutti, ripartono le attività

Sta per giungere al termine l’estate del Parco Libera Tutti, il parco accessibile e inclusivo di tutti e per tutti tra via di Canonica e via Fratelli Cervi. Dopo il denso calendario di iniziative promosse nei mesi di giugno e luglio e la pausa, dovuta al caldo afoso di agosto, ecco che è pronto un nuovo programma di giochi e laboratori gratuiti pensati per tutti dalle associazioni di Certaldo riunite nel Tavolo Permanente per il Parco Libera Tutti.

Letture, sport, orticoltura, filosofia sono al centro degli eventi per portare avanti i valori di inclusione e solidarietà, aiutando adulti e bambini a coltivare il valore della diversità giocando insieme all’aria aperta.

Ecco le attività promosse per il mese di settembre, con date e orari definiti. Si comincia sabato 10 settembre con “Mamma mamma arriva l’ambulanza”, a cura della Croce Rossa Italiana di Certaldo, per spiegare come salire a bordo di un’ambulanza con dimostrazioni di manovre salvavita e disostruzione (ore 10:30-12:30). Domenica 11 settembre alle 18:00 sarà la volta di “Philosophy for children…filosofia per tutti” a cura dell’Associazione Professionisti Pratiche Filosofiche, con un filosofo esperto che guiderà i partecipanti tra domande, risposte e discussioni importanti. Lunedì 12 e mercoledì 21 settembre saranno invece giorni dedicati allo sport con “Basket per tutti”, a cura di Virtus Basket Certaldo, e la dimostrazione aperta con un istruttore di minibasket e un allenatore esperto. Lunedì 19 e lunedì 26 settembre ci saranno le letture ad alta voce, accompagnate dalla CAA (comunicazione aumentativa alternativa), particolarmente utile nell’autismo, a cura della Croce Rossa Italiana di Certaldo (ore 17:30-19:00). Sabato 24 settembre doppio appuntamento alle 16:30 con “Cultura delle favole”, una passeggiata insieme nel parco con soste per la lettura delle favole a cura dell’associazione Anthos, e “Coltura degli orti inclusi”, laboratorio di orticoltura per bambini fino a 90 anni a cura di Auser Verde. Lo stesso giorno, alle 18:30, prevede l’appuntamento con “Giocare con il proprio corpo”, laboratorio di movimento creativo a cura di Kineses Danza. Domenica 25 settembre sarà animata dalla Croce Rossa Italiana di Certaldo e dall’associazione culturale Senza Confini in “Alimentazione e giardinaggio”, durante il quale sarà possibile piantare frutti e ortaggi in un laboratorio per la corretta alimentazione (ore 16:00-18:00).

Il parco è libero allo svolgimento di tante altre attività da parte di tutti, nel rispetto degli spazi e dei principi che lo animano.

