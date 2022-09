Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, convocata assemblea straordinaria

Come previsto dagli articoli 13 e 14 dello statuto associativo è convocata, presso la sede sociale in via XX Settembre 17 a Empoli, l’Assemblea straordinaria dei soci delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli per il giorno venerdì 16 settembre 2022 ore 10,00 in prima convocazione e per lunedì 19 settembre alle ore 21,30 in seconda convocazione,

L'ordine del giorno prevede la Delibera da parte dell’Assemblea straordinaria dei soci sull’integrazione al preliminare di acquisto approvato in data 9 febbraio 2022.

Per partecipare all’Assemblea i soci devono essere in regola con il versamento della quota associativa. I nuovi soci devono essere iscritti da almeno tre mesi.

Fonte: Ufficio Stampa