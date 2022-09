Santa Maria della Scala, avanzano i lavori alla Corticella

Proseguono i lavori di restauro e recupero della strada interna e per i nuovi spazi espositivi del Santa Maria della Scala che sta portando avanti il Comune di Siena. In particolare il cantiere della Corticella comprende anche interventi impiantistici di sostituzione delle linee di alimentazione elettrica dei livelli 3 e 4. Per consentire questa sostituzione si evidenzia la necessità di interrompere l’alimentazione elettrica e chiudere dunque il complesso museale ai visitatori per tutto l’intervallo di tempo necessario all’esecuzione del lavoro. Valutati i tempi con la ditta esecutrice, il complesso sarà chiuso martedì 13 settembre dalle ore 14 in poi e giovedì 15 settembre, sempre dalle ore 14 in poi. A conclusione delle operazioni, la ditta manutentrice provvederà al ripristino di tutti gli apparati elettrici.

Fonte: Comune di Siena - ufficio stampa