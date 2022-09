Servizi educativi, un avviso pubblico per individuare posti nido nelle strutture private accreditate

Per l'anno educativo 2022/23, la Regione Toscana, nell'ambito del Progetto Europeo POR FSE 2014/2020 – FSC (Fondo per lo sviluppo e la coesione), ha approvato con Decreto Dirigenziale n. 16213 del 11/08/2022 uno specifico avviso finalizzato al sostegno dell'accoglienza dei bambini nei servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) – anno educativo 2022/23, anche in un'ottica di conciliazione dei tempi di vita e lavoro. L'avviso regionale rientra nell'ambito di “Giovanisì”, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.



Il Comune di Empoli ha deciso di aderire all'avviso regionale che prevede, fra l'altro, in caso di presenza di lista di attesa nei nidi d'infanzia comunali, di procedere all'acquisto di posti bambino presso servizi educativi per la prima infanzia privati accreditati, mediante convenzionamento con le strutture educative. L'amministrazione comunale ha quindi predisposto un avviso pubblico finalizzato a individuare i servizi prima infanzia accreditati (3-36 mesi) ubicati nel comune di Empoli e nei comuni inclusi nella Conferenza zonale per l’istruzione Empolese Valdelsa (Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci) che intenderanno mettere a disposizione del Comune di Empoli dei posti bambino per successivo convenzionamento.



La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dai soggetti interessati utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'ente reperibile sul sito del Comune di Empoli al link https://www.comune.empoli.fi.it/avviso/manifestazione-di-interesse-la-successiva-stipula-di-convenzioni-lofferta-di-posti-bambino , dove sono disponibili tutte le informazioni sull'avviso e le modalità di partecipazione.



La domanda, redatta in carta libera, debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale o autografa, con allegata una copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, dovrà essere inviata esclusivamente con posta certificata all'indirizzo comune.empoli@postacert.toscana.it e dovrà pervenire tassativamente entro il termine perentorio di sette giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell’ente www.comune.empoli.fi.it e quindi entro e non oltre il 16 settembre 2022 con la dicitura “Avviso pubblico approvato con D.D. Regione Toscana n. 16213/2022. Manifestazione di interesse alla stipula di convenzioni per l’offerta di posti bambino per a.e. 2022/2023”.



Per ogni eventuale ulteriore informazione, è possibile rivolgersi al Servizio Educativo all'Infanzia chiamando lo 0571 757733 oppure scrivendo all'indirizzo mail servizieducativi@comune.empoli.fi.it.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa