Teatro di Terricciola, il progetto del rilancio

Il Progetto Artistico in parola vuole ‘rilanciare’ e ‘ripensare’ in una veste nuova il Teatro Comunale di Terricciola.

E’ sempre stata nostra ferma convinzione che il TEATRO non sia solo il luogo dove ci celebra ‘la comunicazione artistica’ ma possa anche diventare un Centro/Polo attrattivo di valorizzazione del territorio: la nostra struttura in questi ultimi ventidue anni ha sempre lavorato in questa direzione.

Pertanto, abbiamo elaborato un Progetto Artistico che disegna il modello del ‘teatro culturale’: ovvero quello spazio dove si incontrano, dove stazionano e da dove ripartono i diversi modi di fare Cultura. E lo facciamo nel segno della continuità: ridare ORGOGLIO, IMPULSO, VOGLIA DI ESSERCI al territorio ‘ripensato’ e legato alle diverse realtà culturali, sociali presenti nel tessuto locale. Siamo culturalmente cresciuti con la concezione del Paese con i suoi punti di riferimento: il Municipio, la Caserma, la Parrocchia, la Scuola, la Farmacia, il Circolo e, infine, il Teatro.

In questo senso usiamo il termine ‘continuità’!

‘Continuità’ che tiene comunque conto dei cambiamenti del costume culturale e sociale del territorio locale, soprattutto dopo questo lungo periodo di ‘chiusura’.

Ecco perché la ‘continuità’ sarà accompagnata da nuove spinte e curiosità, seguendo le tracce di una strada che, fin dall’inizio, si spinge verso la ricerca di INCONTRI.

INCONTRI che ci auguriamo si trasformino in breve tempo in numerosi compagni di viaggio: fare INNAMORARE il territorio al Teatro e viceversa.

La nostra proposta è articolata in ‘momenti’ artistici/culturali.

Il primo ‘periodo’ va dal OTTOBRE 2022 a APRILE 2023.

Nel 1° Momento Artistico e Culturale incontriamo:

1 – Laboratorio di Teatro per Bambin*, Giovan* ed Adult*

Giorno individuato per il Laboratorio è il LUNEDì

Laboratorio Bambin*(età 5/10 anni)

Il Paese dei Balocchi

Il Laboratorio sarà un Viaggio nel ‘Gioco del Teatro’, una Carrozza verso i Mondi della nostra Fantasia. Guidati dalla Voce, dai Gesti, dalla Musica e dalle nostre Emozioni andremo alla scoperta della Magia dentro ognuno di noi, capace di dare vita sul palcoscenico alle Storie più belle. Siete pronti a partire per il Paese dei Balocchi?

Laboratorio Giovan*(età 11/17 anni)

RI-BELLI

Il Laboratorio prende spunto dalla Voce che grida ai Silenzi del nostro Cuore. Un percorso per incontrare ed incontrarsi nella Magia dello Spazio Scenico e dare Corpo alle nostre Emozioni. Armati degli strumenti dell’Attore (Gesto, Parola, Emozione) sperimenteremo insieme la nostra Unicità per riscoprirci, tutte e tutti, Belli e RiBelli.

Laboratorio Adult*(età 18 anni in su)

BELLISSIMA

Il Laboratorio è un’immersione nella profonda Bellezza del Teatro. Una ricerca magica del Corpo, della Voce e dell’Anima riservata nell’Incantesimo della Scenica. Un Mare in cui far sfociare i fiumi che percorrono il nostro modo unico di Sentire e Sentirci. Un’occasione per dare e ricevere Emozione, per tornare a dirci sempre ‘sei Bellissima’

2 – Il Teatro delle Scuole

Il Teatro – con tutte le sue sfumature – è uno strumento prezioso di formazione multidisciplinare e interculturale per i bambin* ed i giovani*.

Proponiamo – nel periodo del progetto in parola – di intervenire nelle Scuole con due ‘progettualità’:

- PORTIAMO LA SCUOLA A TEATRO (matinè)

Programmare per le scuole del territorio delle matinè al teatro comu-nale di Terricciola.

- #INNAMORATIDELTEATRO

- (Percorsi Teatrali per la Scuola dell’Infanzia e Primaria di I° grado)

3 – Rassegna Teatrale che si chiamerà TEATRO IN

Oltre alla formazione artistico/culturale e le attività nelle scuole (formazione del nuovo pubblico) il progetto in parola prevede anche la visione di Spettacoli dal vivo.

L’inaugurazione della Prima Stagione di Teatro sarà affidata alla Compagnia RiBolle con lo spettacolo

CI VUOLE IN FIORE

In scena il 4, 5 e 6 Novembre 2022

La Stagione sarà abitata dalle produzioni del Teatro di Bo’ fra cui Io Filume’ e Non c’è Nessuno con Silvana Isolani.

La Stagione prevede anche Spettacoli per le Scuole (MATINE’):

1 – CI VUOLE UN FIORE

Produzione Teatro dell’Assedio e Compagnia Circo RiBolle

Venerdì 4 NOVEMBRE 2022

Orario mattino

2 – DISEGNA CIO’ CHE VEDI!

Produzione Teatro Di BO’

Periodo Gennaio 2023

1 – CHE ORA E’?

Produzione Teatro Di Bo’

Periodo MARZO 2023

EVENTI DI COMUNITA’

E’ nostra intenzione realizzare in accordo e collaborazione con l’A.C. degli Eventi di Comunità pe legare sempre più il Teatro al suo territorio e viceversa.

Infatti affidiamo al nostro Peter Pan il compito di riempire il Territorio di Storie per Bambini e non solo.

Realizzare a Terricciola un progetto sul ‘recupero della Memoria del Paese’

RISORSE

Per la realizzazione del Progetto la nostra struttura – oltre ai collaboratori che compongono lo staff permanente della nostra struttura -

a) affida la direzione artistica a Franco Di Corcia jr

b) affida al Teatro dell’Assedio e Compagnia Circo RiBolle la Direzione Organizzativa nella persona di Michelangelo Ricci

c) intende avvalersi della collaborazione dell’Associazione Culturale DIVA per la parte riguardante la ideazione, realizzazione del materiale grafico e i processi di Comunicazione. DIVA nasce da una ‘costola’ dei Pensieri di Bo’

d) intende avvalersi della consulenza scenica per la realizzazione delle attività artistiche di Progetto Musical di Silvana Isolani

e) intende ricercare sul territorio delle figure ‘lavorative’ – previa formazione - da impiegare per la realizzazione e gestione di tutto o parte del Progetto.

Franco Di Corcia jr

Fonte: Ufficio Stampa