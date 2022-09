Viabilità, lunedì divieto di transito in un tratto di via Bassa della Vergine

Per permettere la sosta di un autocarro per lavori di efficientamento energetico, lunedì 12 settembre, dalle ore 9 alle 12, in via Bassa della Vergine 26 sarà in vigore il divieto di transito.

I pedoni potranno camminare lungo un percorso protetto. Compatibilmente allo svolgimento dell’intervento, dovrà comunque essere consentito l’accesso ai mezzi di soccorso, di emergenza e a quelli dei residenti della zona attraverso la restituzione temporanea del doppio senso di circolazione nel tratto a senso unico di via Bassa della Vergine.

Sul posto è presente la segnaletica di preavviso.