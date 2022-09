Biblioteca Empoli, ultimi appuntamenti all'aria aperta

Anche il programma estivo messo in campo dalla biblioteca comunale Renato Fucini nel parco di Serravalle e nei giardini cittadini che ha regalato pomeriggi unici per bambini, ragazzi e adulti con tantissime attività molto apprezzate e partecipate, volge al termine. La prossima settimana si terranno gli ultimi appuntamenti della stagione che sta per finire.

Dalle sferruzzanti tornate in biblioteca, alle letture dai colori autunnali, alla festa conclusiva dell’estate da segnare in agenda perché ci sarà da divertirsi, all’ultimo pomeriggio dell’Ora del Racconto nel giardino di Pagnana, piazza Arno.

Ecco il programma per la prossima settimana al parco di Serravalle. Per bambini e ragazzi, lunedì 12 settembre 2022, alle 17.30, Foglie, colori e spugne, un saluto all’estate aspettando l'autunno, alla scoperta delle forme della natura. Un laboratorio davvero interessante condotto da Giulia Bilardo. Mentre giovedì 15 settembre 2022, alle 17.30, festa di fine stagione. Verranno premiati tutti coloro che hanno partecipato all'iniziativa “Amico della biblioteca del Parco 2022” ed a seguire “Tutti giù per terra!”, un bel pic nic sull'erba, per passare un momento di relax tutti insieme. Che cosa occorre? Una gustosissima merenda e un plaid!

Si ricorda che durante le iniziative sarà aperto dalle 16.30 anche il punto prestito con tante proposte di lettura per bambini, ragazzi e adulti.

Per partecipare, invece, agli incontri del gruppo delle sferruzzanti, che hanno già in serbo nuove ‘chicche’ sull’arte dell’uncinetto e della maglia ai ferri, scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it o chiamare lo 0571 757840. L’appuntamento è il lunedì, 12 settembre 2022, alle 15.30, in biblioteca.

L’ORA DEL RACCONTO SALUTA I SUOI PICCOLI LETTORI - Bambine e bambini, da non perdere anche questa settimana l’Ora del Racconto nei parchi cittadini con letture animate e punto prestito. Ultimo appuntamento con le letture ad alta voce nel giardino di Pagnana, piazza Arno, mercoledì 14 settembre 2022, alle 17.30, in compagnia della bibliotecaria Antonella. Sarà attivo anche il punto prestito.

PUNTO PRESTITO ALLA CASA DELLA MEMORIA – I giorni di apertura al pubblico sono lunedì e mercoledì in orario dalle 16 alle 19. Al punto prestito di via Livornese a Santa Maria è possibile prenotare libri, film, cd della collezione della Rete Rea.net che saranno disponibili per il ritiro nei giorni successivi. Inoltre potranno essere rinnovati i materiali già in possesso agli utenti oppure restituirli, anche nel caso siano stati presi in prestito alla biblioteca sede centrale o alle biblioteche del circuito Rea.net ma anche consultati da studiosi e ricercatori i libri del Fondo Remo Scappini e i materiali del Centro Documentazione della Resistenza.

LE VETRINE - La vetrina della Sezione ragazzi è dedicata al ritorno sui banchi di scuola e manca davvero poco, mentre in quella in biblioteca restano esposti i libri del Premio Pozzale inclusi i tre libri vincitori.

ORARI DI APERTURA - Si ricorda che l’orario di apertura della Sezione ragazzi è: lunedì – venerdì dalle 10 alle 19 e sabato la mattina dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Invece la Sezione generale della biblioteca è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20 e sabato dalle 9 alle 13 e nel pomeriggio dalle 16 alle 20.

Per informazioni scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it o telefonare al numero 0571 757873.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa