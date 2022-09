A San Miniato il congresso nazionale della Società Italiana di Biofisica Pura e Applicata

A partire da domenica 11 settembre si terrà a San Miniato, presso la Fondazione Conservatorio Santa Chiara, il 26esimo Congresso Nazionale della Società Italiana di Biofisica Pura ed Applicata, organizzato dal professor Ranieri Bizzarri dell'Università di Pisa.

"Si tratta del primo congresso in presenza dopo la pandemia di COVID19 e per questo motivo la nostra Società ha dato vita ad un programma rivolto in particolare ai giovani, favorendo la trasversalità dei temi scientifici trattati. L’entusiasmo con cui è stato accolto il congresso è testimoniato da più di cento partecipanti e sette sessioni scientifiche organizzate".

Sono previste 2 plenary lectures, 5 Keynote lectures, 7 comunicazioni su invito, 41 comunicazioni orali e 42 poster: "Sarà un privilegio ascoltare Silvia Braslavsky e Jean- Pierre Changeux, due straordinari scienziati che hanno dedicato la propria vita allo studio dei sistemi biologici complessi e che rappresentano un riferimento per le nuove generazioni di studiosi."

E’d a segnalare inoltre la lezione di tipo divulgativo ed aperta alla partecipazione del pubblico “C’è tutto un mondo ai nostri piedi” tenuta dalla Prof. Barbara Mazzolai, ricercatrice dell’Istituto Italiano di Tecnologia e per dieci anni direttrice del Center for Micro-BioRobotics presso la Scuola Superiore Sant’Anna a Pontedera. Questa lezione si terrà Domenica 11 a partire dalle 21 presso la Fondazione Conservatorio Santa Chiara in via Roma 15, con ingresso libero a partire dalle 20:45.

