DASPO per un 36enne a Certaldo, Lega: "Questa è la giustizia che tutela i cittadini"

È notizia di poche ore fa il provvedimento sotto forma di DASPO urbano, comminato nei confronti di un 36enne di origini albanesi, a Certaldo.

Commentano così i Consiglieri comunali Palazzo e Baldini, della Lega: “Finalmente giustizia è fatta e viene così garantita sicurezza nel nostro territorio. Il soggetto in questione, già attenzionato da tempo dalle Forze dell’Ordine e autore di numerosi reati contro Certaldesi, non potrà più frequentare locali del nostro paese. Una misura che tutti ci aspettavamo e che rende merito sia del lavoro solerte dei Carabinieri, a cui va il nostro grazie, sia della pazienza dei cittadini.”

Numerose, infatti, le segnalazioni di disagio pervenute nei mesi scorsi ai Consiglieri della Lega, altrettante le richieste formulate affinchè potessero essere assunti provvedimenti, per scongiurare ulteriori danni a persone e a cose.

“Da tempo – continuano i Consiglieri - titolari di esercizi commerciali e semplici cittadini ci scrivono per chiedere un intervento e hanno voluto incontrarci per spiegare una situazione divenuta insostenibile; il DASPO dà ragione a cittadini onesti e ad esercenti esasperati, perché tenuti da tempo sotto scacco da un soggetto resosi ripetutamente artefice di violenze e danneggiamenti. È più che opportuno intervenire in questo modo per impedire ai delinquenti di continuare a commettere determinati atti.

Ci auguriamo – concludono Palazzo e Baldini – che questo DASPO funga da monito per chi crede che a Certaldo si possa rimanere impuniti. Così non è e ringraziamo i Carabinieri per aver sostenuto una causa chiesta da numerosi cittadini, che da oggi potranno avere vita più facile e tranquilla, all’interno delle proprie attività.”

Lega – Salvini Certaldo