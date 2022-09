Frontale tra un'auto e una moto a Montespertoli: muore un 43enne

Tragico incidente oggi sulla provinciale 93 a Lucardo. Un uomo di 43 anni, residente a San Casciano in Val di Pesa, è morto nella tarda mattinata di oggi dopo essere rimasto coinvolto in un incidente nel territorio di Montespertoli: l'uomo era alla guida di una moto che si è scontrata frontalmente contro un'auto in arrivo in senso opposto.

Inutile l'intervento dei soccorsi, l'uomo è morto sul posto. Sul posto anche i carabinieri e la polizia municipale per i rilievi. Il conducente dell'auto è rimasto illeso, ma sotto shock.