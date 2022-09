In spiaggia con l'auto e non riescono a ripartire, 206 euro di multa

In auto sulla spiaggia, per recuperare l'auto serve il carro attrezzi e anche un trattore. È accaduto a Forte dei Marmi ieri sera. I tre giovani a bordo, tutti 22enni di Pordenone, sono finiti sulla spiaggia non riuscendo a tornare indietro dopo una serata in discoteca, nei pressi del bagno La Pace. Per i tre era l'ultimo giorno di vacanza. Sono dovuti rimanere in spiaggia per la notte. Alle 8 di stamattina una pattuglia della polizia municipale si è recata sul posto con un carro attrezzi per rimuovere l'auto, ma è dovuto intervenire anche il trattore. Per il conducente una multa da 206 euro per infrazione al codice della navigazione..