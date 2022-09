Incontro Legacoop Toscana e sindacati, al centro i salari

Questa mattina a Livorno, nei locali dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Filt CGIL, Fit CISL e Uiltrasporti hanno presentato e illustrato la piattaforma sindacale per il secondo livello contrattuale alle parti datoriali, alla presenza del presi-dente dell’AdSP Luciano Guerrieri. La discussione si è sviluppata principalmente attorno alle tema-tiche occupazionali e salariali. Legacoop Toscana concorda sull'importanza del mantenimento dei livelli occupazionali, sui temi della sicurezza e sul rispetto del Provvedimento n. 22 emanato dall'Autorità Portuale nei mesi scorsi. Le tematiche salariali non sono meno importanti ma è ne-cessario rivedere complessivamente l'intera filiera del lavoro portuale.

Le cooperative art. 16 sono quelle su cui si scaricano le problematiche complessive di questa atti-vità e, in assenza di tariffe congrue col lavoro che viene svolto, rischiano di andare rapidamente in crisi. Legacoop Toscana favorirà incontri con le cooperative e i soci nei prossimi giorni per valutare azioni di sostegno alle richieste per una nuova politica della portualità a Livorno e si dichiara dispo-nibile, laddove necessario, a sostenere forme di solidarietà verso le famiglie dei soci e dei lavora-tori impegnati in questa complicata vicenda.

Fonte: Ufficio Stampa Legacoop Toscana