Litiga per strada e poi colpisce la polizia, arrestato

Prima ha ingaggiato una lite in strada, poi ha aggredito verbalmente e fisicamente la polizia. Un 45enne di San Giuliano Terme, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato nella serata di venerdì 9 settembre.

La polizia è intervenuta in via Lenin alle 19.30. Lì il 45enne - ubriaco - stava inveendo contro un passante, minacciandolo. Questi ha riferito tutto alla polizia ma, trattandosi solo di una lite verbale, ha deciso di non sporgere denuncia.

Il 45enne ha subito tenuto un atteggiamento ostile nei confronti degli agenti. Li ha minacciati e offesi, oltre a indicare i genitali a spregio. Li ha anche colpiti più volte. La polizia lo ha bloccato e arrestato.