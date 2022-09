Marzi & Fulignati, dopo 43 anni Aldo Marzi lascia la gestione a Roberto e Gianna Marzi

Cambio 'societario' nella catena di supermercati Marzi & Fulignati, nata a Empoli e poi sviluppatasi nell'Empolese e non solo.

Roberto e Gianna Marzi titolari dell’omonima catena di supermercati Marzi&Fulignati, hanno rilevato nel mese di Luglio, le quote del socio Aldo Marzi.

La conduzione dell'azienda rimane esclusivamente in mano ai fratelli Roberto e Gianna Marzi. “A tal proposito ci sembra doveroso - afferma Roberto Marzi - un sentito ringraziamento per la dedizione e l’impegno profuso in oltre 40 anni da parte di Aldo nella crescita e nello sviluppo della nostra azienda".

Marzi&Fulignati rimane da sempre il “supermercato vicino a casa tua”, quindi con un’attenzione particolare verso il territorio, i suoi valori, l’eccellenza e la qualità dei prodotti per i propri clienti