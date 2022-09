Limite in fermento, si avvicina il Palio con la montata

Attesa per la 26° edizione del Palio con la montata di Limite sull'Arno.

Lunedì 12 settembre alle 21.15, sul lungarno Trento e Trieste e dei Cantieri, gli equipaggi dei quattro Rioni - Di Sopra, Di Sotto, Castellina e La Punta – daranno vita ad una gara emozionante.



A bordo dei gozzi marinari ottocenteschi a banco fisso - con otto rematori più il timoniere e il montatore, che deve salire su un canapo a picco sul fiume sulla cui cima si trova la bandierina da staccare - gli equipaggi si sfideranno per aggiudicarsi l’ambito Palio.



Le imbarcazioni, come da nuovo regolamento, svolgeranno un doppio giro di boa, una con avvio in direzione Empoli e l'altra verso Montelupo Fiorentino, prima di tornare ai canapi e far salire il montatore. Questi gli abbinamenti delle batterie:

1° batteria Rione La Punta contro Rione Castellina

2° batteria Rione Di Sotto contro Rione Di Sopra



Le premiazioni si svolgeranno in Piazza Fucini al termine della gara remiera.



Nel pomeriggio dalle ore 18, sempre sul lungarno Trento e Trieste e dei Cantieri, anche il mercatino con stand gastronomici del territorio, aziende vitivinicole, artigianato e inoltre esibizione della scuola di ballo "Asd Candela" ed esibizione della scuola di arti marziali “Il Cerchio del Drago”.

Il "Palio con la montata" è organizzato dalla Società Canottieri Limite, promosso dall’Amministrazione comunale e dalla ProLoco e gode del patrocinio della Regione Toscana.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa