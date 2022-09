I carabinieri di Reggello nel corso della serata hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo che ha aggredito una donna sua conoscente, utilizzando un’arma da taglio. Le ha causato lesioni al capo, alla mano ed al fianco. La donna è stata trasportata al Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli e si trova tuttora in osservazione ma non in pericolo di vita. L’uomo è stato tratto in arresto e portato al carcere di Sollicciano.