Tramvia, al via i lavori su controviale Lavagnini e via Lorenzo Il Magnifico

Prenderanno il via la prossima settimana i lavori per le sistemazioni urbanistiche sul controviale Lavagnini. I cantieri riguarderanno il tratto da via Leone X a via Duca d’Aosta e partiranno lunedì 12 settembre per concludersi il 26 ottobre, con divieto di transito dall’intersezione via Bonifazio Lupi all’intersezione con via Duca d’Aosta. Saranno istituiti restringimenti e divieti nei tratti interessati, come da segnaletica sul posto.

Sempre dalla prossima settimana partirà l’intervento di asfaltatura e rifacimento segnaletica su via Lorenzo Il Magnifico, che si svolgerà in quattro fasi: dal 12 al 14 settembre saranno realizzati gli interventi propedeutici al semaforo via Poliziano - via Lorenzo Il Magnifico; dal 15 al 21 settembre gli interventi propedeutici al semaforo via Landino - via Lorenzo Il Magnifico; dal 19 al 21 settembre partirà il cantiere mobile per asfaltatura e segnaletica nel tratto viale Strozzi - via Poliziano; dal 19 al 27 settembre il cantiere mobile per asfaltatura e segnaletica si sposterà nel tratto via Poliziano - piazza della Libertà. In ciascuna fase sono previsti restringimenti e divieti segnalati sul posto.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa