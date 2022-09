Abc Under 15, primo posto a Terranuova

Prosegue a gonfie vele il precampionato del settore giovanile dell’Abc Castelfiorentino. Dopo gli Under 17, anche gli Under 15 di Alessandro Mostardi e Giovanni Corbinelli si aggiudicano il primo impegno stagionale. I gialloblu, infatti, chiudono al primo posto il Torneo Preseason organizzato dal Terranuova Basket, che ringraziamo nuovamente per l’invito e l’ospitalità.

Una cavalcata che non ha visto rivali quella castellana, con la truppa gialloblu che ha battuto nella finalissima la Polisportiva Sancat per 60-39 dopo esserci aggiudicata entrambe le gare del girone, rispettivamente contro l’Olimpia Legnaia, per 84-46, e il Don Bosco Livorno, per 86-49.

Tre gare che, dopo le prime due settimane di preparazione, hanno dato indicazioni positive e mostrato un buon atteggiamento di squadra. Tutti elementi che concorrono a dare carica e fiducia nella marcia di avvicinamento al campionato Under 15 Eccellenza, il cui inizio è in programma sabato 1 ottobre proprio sul parquet della Sancat.

Fonte: Abc - Ufficio stampa