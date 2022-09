Dramma sulle Apuane: alpinista muore dopo la caduta da un crinale

Un uomo è morto dopo esser precipitato sulle Apuane, in provincia di Lucca. Sulla Cresta Garnerone, a pochi chilometri da Minucciano, un alpinista ha perso la vita verso le 13 di domenica 11 settembre. Sul posto il Sast assieme all'elisoccorso del 118, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare.

L'uomo è stato avvistato da un testimone mentre stava precipitando. Immediatamente l'elisoccorso si è recato sul posto e ha calato un tecnico del Soccorso alpino e medico, che ha provveduto a constatare il decesso. A causa del peggioramento del meteo l'elicottero è ripartito per il fondovalle per caricare i tecnici della stazione Sast di Lucca.

Dopo il nullaosta della procura di Lucca, sono partite le operazioni per il recupero della salma. Presenti anche i carabinieri di Minucciano.