Contributo affitti, riapre il bando a Calci

Il Comune di Calci aveva aperto, come ogni anno, i termini per presentare domanda sul "contributo affitti" durante il mese di Maggio. A seguito della forte crisi internazionale e delle relative conseguenze sia sotto il profilo occupazionale sia dei costi per famiglie ed imprese, la Regione ha consentito un allargamento della platea dei potenziali beneficiari del contributo per i canoni di locazione. Adesso possono fare domanda anche i nuclei familiari con reddito ISEE compreso fra 16.500,01 (limite ordinario) e 29.545,98, purché attestino e dimostrino una riduzione (del 25% o superiore) del reddito 2021 rispetto a quello 2020, anche attraverso il c.d. "ISEE corrente".

Per questo motivo, al fine di aiutare ulteriormente eventuali situazioni di fragilità nuove, legate alla situazione economica attuale, l'amministrazione comunale calcesana ha subito previsto una riapertura straordinaria dei termini per fare domanda. I cittadini che si trovano nelle predette condizioni possono presentare domanda fino al 28 Settembre compreso. Sul sito del Comune e sui canali di comunicazione dell'Ente sono disponibili tutte le informazioni, le specifiche e la modulistica per presentare domanda. E' anche possibile recarsi nei giorni e negli orari di apertura presso l'ufficio Sociale o l'ufficio Urp, per ricevere informazioni ulteriori o supporto nella compilazione. "Prosegue il nostro impegno nel sociale, che è una priorità assoluta dell'Amministrazione Comunale - commenta il vicesindaco, Valentina Ricotta -. L'azione del Comune per favorire il "diritto alla casa" si svolge su più fronti: dai contributi alla locazione, all'aggiornamento della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi popolari (anch'essa in corso), oltre alla disponibilità di uno "sportello casa" che aiuta le persone a ricercare affitti sostenibili sul mercato immobiliare". "A fronte del crescere del bisogno cui abbiamo assistito in questi anni – aggiunge il sindaco, Massimiliano Ghimenti -, ma soprattutto per la ferma volontà di fare qualcosa in più per le situazioni di fragilità, in questi anni abbiamo incrementato l'impegno economico del Comune e siamo arrivati, quest'anno, a raddoppiare l'impegno economico dell'Ente rispetto a quanto storicamente investiva in questa direzione il Comune prima del nostro insediamento. Siamo giunti, grazie anche ad un sostegno di 8.000 euro della Fondazione Pisa, a poter dedicare quasi 40.000 al sostegno all'affitto. Un cifra davvero consistente, per un piccolo comune, cui si sommeranno le risorse regionali che ci verranno riservate in base a specifici calcoli legati al fabbisogno territoriale".

Fonte: Comune di Calci - Ufficio stampa