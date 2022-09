Drammatico frontale in Maremma, morti due cinquantenni

Una tragica notizia arriva dalla provincia di Grosseto per un tremendo incidente che si è portato via due vite. Un 57enne e una 50enne sono morti per uno scontro tra due auto tra Pian d'Alma e Castiglione della Pescaia.

I due erano a bordo di un'auto che si è scontrata frontalmente con un'altra vettura. A bordo di quest'ultima tre persone, un 36enne e due 26enni, che sono state portate in ospedale a Grosseto in codice giallo. L'incidente è avvenuto alle 5 di domenica 11 settembre sulla sp158.

Sul posto intervenuti i sanitari inviati dal 118 - con anche l'elisoccorso a bordo del quale è deceduta la cinquantenne durante il trasporto in ospedale in codice rosso - carabinieri e vigili del fuoco.