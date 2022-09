Pelletteria di Dicomano chiude e licenzia 34 persone

Una pelletteria di Dicomano, la Ledal Bag, ha improvvisamente chiuso l’attività e aperto la procedura di licenziamento collettivo per tutti i 34 tra lavoratori e lavoratrici. Che giovedì si erano presentati in azienda al normale orario di lavoro, ma sono stati allontanati dalla proprietà la quale ha comunicato che da quella mattina non avrebbe più mandato avanti l’attività per ragioni economiche.

Il sindacato si è subito attivato: martedì 13 settembre ci sarà un incontro con il sindaco alle ore 15.30 insieme a lavoratori e lavoratrici proprio nella sala del consiglio comunale. Il personale Ledal Bag è costituito in maggioranza da donne, di età compresa tra i 40 e i 60 anni

“La Ledal Bag rappresenta una realtà importante per il territorio di Dicomano, una delle aree interne della Città metropolitana fiorentina. La sua chiusura apre una questione sociale che ci preoccupa, ci sono 34 famiglie da difendere e da tutelare in ogni modo”, dicono la Filctem Cgil Firenze e la Cgil Mugello.