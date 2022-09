Santa Maria al Pozzolo vince il Palio dei ragazzi a Cerreto Guidi

La contrada di Santa Maria al Pozzolo ha vinto la 52°edizione del Palio dei Ragazzi, aggiudicandosi il drappo dipinto dal pittore fucecchiese Claudio Occhipinti. Per la contrada biancoazzurra guidata dal presidente Fabio Bandini, è il sesto successo consecutivo e il 16esimo nella storia del Palio dei Ragazzi.

La contrada di Santa Maria al Pozzolo ha vinto 3 dei 6 giochi in programma. Nel dettaglio: corsa nel fustino, il lancio delle palle al cesto e il lancio degli anelli. Due i successi parziali di Porta Caracosta: la corsa nei sacchi e il tiro della fune. La contrada di Porta al Palagio si è invece imposta nella corsa sui troppoli. Nella classifica finale Santa Maria al Pozzolo ha ottenuto 19 punti complessivi precedendo Porta Caracosta, Porta al Palagio e Porta Fiorentina.

Il Palio dei Ragazzi, seguito da un pubblico numeroso, è stato preceduto da un messaggio di pace che appeso a dei palloncini come segno di speranza in futuro migliore, è stato liberato in cielo dalle damigelle delle contrade e dal presidente della Pro Loco Lorenzo Brunori.

Presente al Palio il Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti. L’Amministrazione comunale si è impegnata anche quest’anno per sostenere concretamente l’impegno della Pro Loco e delle contrade con l’intento di assicurare, in un riuscito gioco di squadra, l’ottima riuscita del Palio.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa