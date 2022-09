A Empoli nuovo appuntamento con 'Io sono. Tu sei. Noi Mu6ei'

Tutto pronto per un nuovo appuntamento del progetto "Io sono. Tu sei. Noi Mu6ei", promosso dai musei empolesi con l'associazione Abbracciami. Domenica 18 settembre 2022, dalle 15.30 alle 19, al Museo del Vetro di via Ridolfi, nel centro storico della città, si svolgerà "Trasparenze e intrecci": si tratta di un insolito percorso all' interno del museo, osservando i suoi oggetti attraverso l'utilizzo di speciali filtri colorati. Un modo per giocare con il vetro e le sue trasparenze e per sperimentare l'intreccio di erbe palustri che tradizionalmente ha rivestito il vetro verde di Empoli.

Si tratta di una nuova tappa, nel segno dell'arte e dell'inclusione, del cartellone di iniziative che propone visite museali accessibili a persone autistiche, aspettando l'evento conclusivo, "La città che vorrei", in programma il 16 ottobre.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile chiamare lo 0571 76714 oppure scrivere alla mail empolimusei@comune.empoli.fi.it. Per ogni data sono previsti due turni con inizio alle 15.30 e alle 17.30.

I prossimi appuntamenti in programma:

domenica 18 settembre ore 15.30-19.00

MUSEO DEL VETRO

"TRASPARENZE ED INTRECCI"

domenica 16 ottobre ore 15.30-19.00

Giornata dedicata alla memoria di Mirva Fiorini

ATTRAVERSO LA CITTÀ

"LA CITTA' CHE VORREI"

Un'inedita passeggiata nel centro storico guiderà i ragazzi all'osservazione di dettagli e prospettive attraverso speciali cornici e li condurrà alla realizzazione della propria città ideale dando libero spazio alla creatività e all’immaginazione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa