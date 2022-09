Agevolazioni sulle rette dei nidi a Montelupo

Quasi 70.000 euro nel 2021 (per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'anno scolastico 2022-2023) e oltre 80.000 nel 2022 (per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024): a tanto ammontano a Montelupo le risorse che arrivano dal fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione.

Di queste somme per l'anno scolastico 2022/2023 più di 35.000 euro saranno destinati alla riuduzione delle rette dei bambini che frequentano nidi pubblici e privati e il centro gioco Marcondiro.

L'abbattimento della retta è del 10% per i bambini che frequentano il nido Madamadorè, del 10% per i bambini residenti a Montelupo che frequentano i nidi provati Fate e Folletti, l'Allegra Brigata e l'Angolo Azzurro.

La riduzione sale al 12% per il centro gioco Marcondiro, in modo da compensare gli aumenti della retta che erano stati previsti e di lasciarla invariata.

Una scelta, quella operata dalla giunta, che mira ad andare incontro alle esigenze delle famiglie nell'ottica sia di alleggerire il carico economico, sia di favorire la conciliazione dei tempi.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa