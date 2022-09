Al Cenacolo degli Agostiniani si impara a giocare a bridge

Vuoi imparare a giocare a bridge? Un ottimo gioco per esercitare memoria e imparare a fare strategie e deduzioni logiche. L’ASD Bridge Empoli in collaborazione con la biblioteca comunale “Renato Fucini” organizza un incontro introduttivo a che cosa è il bridge, sabato 17 settembre 2022, alle 10.30, Cenacolo degli Agostiniani, in via dei Neri, 15, con l’Istruttore federale Carlo Faraoni, autorizzato dalla Federazione Italiana Gioco Bridge.

In seguito all’incontro verrà organizzato un corso per tutti coloro che vorranno partecipare.



COME SI GIOCA A BRIDGE? - Il Bridge è un gioco di coppia. Si gioca con un mazzo di carte francesi (52 carte senza jolly). Le due coppie di giocatori prendono il nome dei punti cardinali: Nord/Sud giocano contro Est/Ovest. ll mazziere (a rotazione ciascuno dei quattro giocatori) distribuisce il mazzo di carte, fornendone una alla volta e partendo dal giocatore alla propria sinistra. Una presa si effettua quando ognuno dei quattro giocatori ha fornito una carta. Postulato imprescindibile del gioco è che si debba rispondere nel seme di uscita del primo giocatore: se il primo giocatore gioca fiori, tutti devono giocare una carta di fiori. Lo scopo di ciascuna coppia è quello di fare più prese possibili. Il Bridge non è un gioco di fortuna: vince chi gioca meglio!

Il bridge è la medicina più sana per mantenere la mente attiva, è cultura, socializzazione e divertimento.



Se qualcuno non potesse essere presente sabato 17 settembre ma fosse comunque interessato al corso, può chiamare per informazioni: Carlo 338 8686306. La partecipazione è gratuita.



Per motivi organizzativi è consigliata la prenotazione da effettuare tramite mail a biblioteca@comune.empoli.fi.it oppure contattando il numero 0571 757840.



L’ASD BRIDGE EMPOLI - La Scuola Bridge Empoli, attiva da 25 anni, ha come obiettivo principale quello di diffondere il gioco del bridge e di appassionare sempre nuove persone. Inoltre non sono mai mancati successi e riconoscimenti (Campione d’Italia 2001 e 2017) e il palmares sportivo dell’ASD Bridge Empoli si arricchisce ogni anno di nuovi titoli regionali e italiani. Il sito internet dell’associazione: www.empolibridge.it .