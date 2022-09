Altopascio in festa per lo sport: premiati 13 società e 48 atleti

Una giornata di sport, aggregazione e condivisione con il paese pieno di persone e di famiglie, da mattina fino a tarda sera. Così si è presentato Altopascio sabato scorso, in occasione della Festa di fine estate - Open sport 2022, grazie alla quale, oltre al coinvolgimento di 25 società sportive, associazioni di volontariato e di promozione culturale e Istituto comprensivo, bambini, ragazzi e genitori hanno potuto provare tante tipologie di sport, assistere alle esibizioni e ai tornei degli atleti e prendere parte alla cerimonia dei meriti sportivi. Un appuntamento atteso che ha portato sul palco di piazza della Magione tredici società sportive e 48 atleti altopascesi, premiati dal sindaco Sara D’Ambrosio e dall’assessore allo sport Valentina Bernardini per i traguardi raggiunti nel corso delle stagioni 2020/2021 e 2021/2022.

Altopascio Oper sport 2022, le premiazioni

A livello di squadre hanno ricevuto le medaglie i ragazzi della pallacanestro maschile Nuovo Basket Altopascio per la promozione in Serie C Gold nel 2022; i giocatori della prima squadra del Tau Calcio Altopascio per la promozione in serie D nel 2022 (prima volta nella storia altopascese) e quelli dell’Academy Tau per la promozione in seconda categoria nel 2020. Infine la Soul Dance ASD per i risultati ottenuti ai concorsi nazionali con primi, secondi e terzi posti e per aver creato la compagnia giovanile Soul Dance Jounior Company per la divulgazione della danza contemporanea nella piana di Lucca e a livello nazionale. Con la Soul Dance sono state premiate Sofia Cicalini e Lisa Lorenzi per l’ammissione al Livorno special training programme Royal Ballet School; Asia Nesti e Laura Gjinesha per l’ammissione al DAF Roma 2021 (Dance Art Faculty); Sara Morello per l’ammissione al Progetto PERFORM di Michele Oliva 2022. Sempre restando nel mondo danza, premio per Roberto Donati e Simonetta Pellegrini dell’associazione Cuore Latino, per aver vinto, ancora una volta, i campionati regionali 2022 di balli caraibici.

Per il ciclismo, medaglie a Gabriele Simi e Matilde Massoni dell’USD Montecarlo Ciclismo, vincitori, rispettivamente, della categoria A4 per la velocità e della categoria giovanissimi al 10° Memorial Franco Ballerini. Giulia Abruzzo, dell’Olympiagym Altopascio, è stata premiata per essersi aggiudicata il primo posto nella specialità corpo libero al Campionato regionale UISP (categoria senior). Nel calcio femminile si sta facendo strada Noemi Cicalini, cresciuta nella Scuola calcio Porcari, oggi approdata nella Fiorentina Woman, dove risulta capocannoniere sia nella stagione 2020/2021 che in quella 2021/2022.

Pioggia di medaglie per l’Asd L’Acquario Altopascio, la società di pattinaggio che sforna talenti stagione dopo stagione: sono ben 19 gli atleti premiati per aver raggiunto primi, secondi e terzi posti nelle varie specialità (roller cross, speed, style, slide e free jump) durante campionati regionali e nazionali, prestigiosi trofei dedicati agli sport rotellistici e appuntamenti internazionali: Luca Ferrari (giovanissimi maschile); Carlotta Giorgi, Isabel Grossi, Eleonora Federico, Rebecca Amazzini, Nicole D’Andrea, Alice Pieretti, Nicole Conti, Lavina Lucente (esordienti e ragazzi femminile); Giulia Grossi (allievi femminile); Virginia Doveri e Ilaria Di Grazia (juniores femminile); Andrea Giannini e Leonardo Palazzesi (juniores maschile); Gomathi Berti, Chiara Pollastrini, Chiara Lorenzetti, Michelle Gonfiotti (seniores femminile); Diego Franco (seniores maschile). Passando alla ginnastica ritmica brilla la Polisportiva Virtus Orentano con Vittoria Iacopini (alla palla), Ashly Giuffrida (nell’all round) e Giorgia Del Bino (alle clavette), tutte tre salite sul terzo gradino del podio, nelle rispettive specialità, al Campionato nazionale FGI di Rimini nel 2022.

Anche la Kin Sori Taekwondo porta a casa un ricco bottino di medaglie: dodici gli atleti premiati per aver raggiunto il podio (primi secondi e terzi posti) in gare nazionali e internazionali. Per la categoria senior e master: Vikki Jayne Todd, Sara Stefanini, Tommaso Mattei, Tiziana Spinelli; per la categoria kids: Sofia Jasmine Palomba, Benito Riccardo, Samuele Romeo; per la categoria cadetti: Daniel Ninkovic e Roul Haxhija; per la categoria juniores: Gabriele Lollini, Isabelle Bachine e Dejan Pjanic.

Per l’ASD Antica Scherma, consegnati i meriti sportivi a Luca Martinelli e Edoardo Bonci, rispettivamente primo e secondo classificati al Torneo nazionale di combattimento in armatura completa medievale “Al tocco” 2022. Infine, la pallavolista Marta Bottai, della Pallavolo Monsummano e capitano della squadra Under14, che oltre ad aver vinto il campionato territoriale (Lucca, Massa-Carrara, Pistoia) si è laureata vice-campione regionale e ha partecipato al campionato nazionale piazzandosi nelle prime 24 squadre.

