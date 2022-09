Bufera sulle dichiarazioni del capogruppo Lega a Firenze, protesta per chiedere le dimissioni

Il capogruppo della Lega al Quartiere 3 deve dare le dimissioni (qui la vicenda, NdR).

Non pretendiamo di conoscerlo e non ci interessa strumentalizzare la vicenda.

Ma una persona con un ruolo istituzionale non può fomentare il peggio del pregiudizio sociale e dell'odio verso altre persone.

Tanto più in una città in cui le destre non hanno sostenuto la richiesta di istituire un momento di ricordo del Porrajmos, la strage nazifascista verso rom, sinti e caminanti, che ogni anno si tiene al Giardino dei Giusti di Firenze.

Abbiamo chiesto esplicitamente alla Giunta di prendere una posizione, ma è arrivata la semplice, giusta e dovuta condanna.

Non basta. Lo ha chiesto anche un importante presidio, che nonostante l'orario e il giorno feriale ha voluto raggiungere Palazzo Vecchio per dare corpo all'appello sottoscritto da numerose associazioni e realtà sociali, perché ci sia una risposta adeguata a chi si è macchiato di un comportamento razzista, che non riteniamo isolato.

Antonella Bundu, Dmitrij Palagi - Sinistra Progetto Comune