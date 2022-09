Cena de Il Cuore di Firenze per i piccoli ucraini agli Innocenti

Piazza Santissima Annunziata ospiterà domani sera, dalle ore 20, la cena di solidarietà “Il Cuore di Firenze”: la raccolta fondi 2022 ha come obiettivo quello di sostenere il progetto di accoglienza, cura e integrazione dei minori fuggiti dalla guerra in Ucraina che sono ospitati dall’Istituto degli Innocenti. Chi non potrà partecipare all'evento benefico in presenza, potrà seguirlo in diretta streaming sulla pagina Facebook de “Il cuore di Firenze” (https://www.facebook.com/ilcuoredifirenze). Per sostenere il progetto è possibile donare cliccando il tasto “Fai una donazione” sul sito https://www.ilcuoredifirenze.org oppure direttamente on line al link https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=PM2TBGKAC2Q5A oppure inquadrando l'apposito QrCode "Il Cuore diFirenze" (in allegato).

L’evento, alla sua quinta edizione, è realizzato grazie alla collaborazione tra Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze, Montedomini, Fondazione Santa Maria Nuova Onlus e Istituto degli Innocenti.

Durante la serata il maestro Roman Lyulkin eseguirà alcuni suoi brani accompagnato al pianoforte dal Maestro Gianni Fabbrini, mentre il maestro orafo fiorentino Paolo Penko omaggerà il donatore più generoso (che potrà rimanere anonimo) con una sua opera, creata per l'occasione. Sarà presente come ospite anche il content creator Wikipedro.

“Il Cuore di Firenze” ha ricevuto il pieno appoggio da parte delle istituzioni che hanno concesso il loro Patrocinio: Regione Toscana, Comune di Firenze, Arcidiocesi di Firenze, Confindustria Firenze.

"Ringraziamo inoltre tutti i partner dell'iniziativa che con il loro contributo ci hanno permesso anche quest'anno di continuare il nostro percorso" spiegano gli organizzatori.

Fonte: Ufficio stampa