Chiosco di piazza Ristori, prorogato il termine per le domande

È stato prorogato il termine di presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico per l'assegnazione in concessione del Chiosco in piazza Ristori, da destinare alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o ristorazione. La nuova scadenza è il 17 ottobre 2022 alle 12.

Una nuova vita per il Chiosco che valorizzerà l’area a verde pubblico di piazza Matteotti e piazza Ristori e incentiverà la frequentazione della zona.

Il bando è pubblicato all'albo pretorio del Comune di Empoli e sul sito internet www.comune.empoli.fi.it nella sezione 'Bandi di gara e contratti' (https://www.comune.empoli.fi.it/bando-di-gara/avviso-pubblico-lassegnazione-concessione-del-chiosco-di-piazza-ristori-da-destinare).

Per quanto riguarda la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, il plico, contenente anche tutta la documentazione richiesta nell'avviso pubblico, deve essere esclusivamente consegnato all'ufficio Protocollo del Comune di Empoli Via del Papa 41: ai fini della accoglibilità della richiesta, farà fede solamente la data di ricezione al protocollo dell’ente, non sarà tenuto conto alcuno di plichi pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute. L’istanza, presentata in busta chiusa, dovrà recare all’esterno la denominazione dell’operatore ed il relativo indirizzo, nonché la dicitura “Avviso di selezione CHIOSCO DI PIAZZA RISTORI - NON APRIRE”.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il settore Lavori Pubblici e Patrimonio - 'Servizio Espropri e Patrimonio' ai numeri 0571/757950-956-673-902, inviando una mail a ut.patrimonio@comune.empoli.fi.it o tramite posta certificata all'indirizzo comune.empoli@postacert.toscana.it.

