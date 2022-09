Consorzio Vera Pelle a Firenze per 'Artigianato e palazzo'

Il Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale parteciperà alla XXVIII edizione di "ARTIGIANATO E PALAZZO botteghe artigiane e loro committenze" – promossa dall’Associazione Giardino Corsini e in programma a Firenze da venerdì 16 a domenica 18 settembre 2022 – con la mostra principe “Conciapelli. Eredi di un’arte maggiore”, un allestimento che vuole raccontare la tradizione di un’arte considerata minore al tempo delle Corporazioni delle Arti e dei Mestieri della Firenze medievale, ma che grazie alla passione e alla perseveranza dei conciatori toscani, eredi di quel lontano passato, oggi si è trasformata in un’arte maggiore riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Un viaggio, dunque, nel mestiere del “conciapelli” toscano, ma riletto in un’ottica contemporanea.

La mission del Consorzio. Il Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale, nel rispetto della propria missione e nell’ottica della salvaguardia di una tradizione, si pone l’obiettivo di ridare valore storico e culturale ad una somma di conoscenze, a un’eredità, a un patrimonio da tramandare di generazione in generazione. Come al tempo delle Corporazioni dei Mestieri l’Arte dei Cuoiai e Galigai rappresentava gli interessi e regolamentava la produzione dei maestri di cuoio fiorentini, oggi il Consorzio è un’associazione no-profit che tutela una lavorazione artigianale che si rifà alle origini della tradizione del nostro territorio e promuove aziende familiari che tramandano un sapere che sarebbe andato altrimenti disperso e che si fanno portatrici del mantenimento attivo di un’arte antichissima.

Fonte: Consorzio Vera Pelle