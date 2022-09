Crisis resource management in Chirurgia robotica: in Aoup il corso della rete regionale di simulazione

Si chiama “CRM ChiRobot - I principi del Crisis resource management nella Chirurgia robotica” ed è il primo corso della neonata Rete regionale di simulazione che verrà realizzato in Aoup il 24 settembre per 16 professionisti fra personale medico e infermieristico di Chirurgia toracica e di Anestesia e rianimazione. Il corso, della durata di 8 ore, prevede 4 ore di formazione a distanza e 4 di simulazione in loco.

Gli argomenti trattati saranno: introduzione al robot Da Vinci; preparazione della sala operatoria; componenti del sistema robotico; la console e il corpo della macchina; funzionamento della consolle chirurgica; visione tridimensionale e funzione del master e della pedaliera; docking del sistema robotico; applicazione e rimozione degli strumenti robotici.

Si è scelto di far ricorso allo strumento del Crm-Crisis resource management (mutuato a sua volta dall’aeronautica) in simulazione perché la formazione in chirurgia robotica è orientata non solo al lato tecnico ma anche alla possibilità di ridurre l’errore umano. Inoltre, siccome i sistemi per la chirurgia constano di vari dispositivi sofisticati, è importante conoscerne il funzionamento non solo in condizioni normali, ma anche in caso di malfunzionamento ed emergenza. La simulazione, poi, consente di migliorare anche aspetti medico-tecnici nella gestione dei pazienti (la comunicazione, la leadership, il lavoro in team, la capacità decisionale, l’organizzazione).

Da qui nasce il progetto CRM ChiRobot, innovativo in quanto si propone di trasferire e rivisitare alcuni dei punti chiave del CRM e trasferirli all’ambito robotico, simulando casi clinici critici rari (crisi anafilattica, ipertermia maligna o altre situazioni improvvise e letali che necessitano della conversione immediata dell’intervento in chirurgia “open”).

Durante il debriefing (vero nucleo centrale della simulazione) verranno evidenziati, discussi e commentati i comportamenti e le motivazioni per far emergere i possibili ambiti di miglioramento dei singoli partecipanti e dell’intero team.

Referenti scientifici del corso: Alda Mazzei (Centro simulazione medica Aoup); Franca Melfi (Centro multidisciplinare di Chirurgia robotica); Mauro Ferrari (Centro EndoCas, Università di Pisa). La gestione del progetto è curata da: Marzia Raffaelli, posizione organizzativa Formazione del personale e coordinatore della Rete regionale simulazione; Rita Albino - Formazione del personale)

Fonte: Azienda ospedaliero-universitaria Pisa - Ufficio Stampana