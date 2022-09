Oltre 100 chili di droga in un garage a Santa Croce, un arresto

Nel box auto aveva una vera e propria centrale della droga: 77 chili di hashish, 25 chili di marijuana e anche 7 grammi di cocaina. Un uomo è stato arrestato a Santa Croce sull'Arno dopo la scoperta della guardia di finanza di Pisa.

In un piccolo parco pubblico di Santa Croce è entrato in azione Delphy, cane antidroga delle fiamme gialle. Ha fiutato il portone di un garage in un complesso di un condominio vicino. Subito è stato rintracciato il proprietario, residente a Santa Croce e di origini albanesi, che aveva dei precedenti per spaccio.

I finanzieri hanno ispezionato l'autorimessa trovando diverse dosi di stupefacente, per un totale di oltre cento chili. Il responsabile è stato arrestato e portato al Don Bosco di Pisa. La sostanza ritrovata è stata sequestrata: la guardia di finanza suppone che l'uomo fosse uno dei principali canali di approvvigionamento di droga della Zona del Cuoio.