Elezioni 25 settembre, le info utili per chi vive a Pisa

Domenica 25 settembre si svolgeranno le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I cittadini saranno chiamati ad eleggere i propri rappresentanti in Parlamento. Si vota nella sola giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23.

Chi vota. Votano gli elettori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno della votazione, cioè il 25 settembre 2022.

Documenti validi per votare. Per essere ammessi al voto gli elettori dovranno esibire la Tessera elettorale unitamente ad un documento di riconoscimento rilasciato dalla Pubblica Amministrazione munito di fotografia (per esempio carta d'identità, patente, passaporto, libretto di pensione, tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché convalidata da un Comando militare). I documenti di identificazione sono considerati validi per accedere al voto anche se scaduti (da non oltre tre anni), purché risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione dell'elettore. In mancanza di documento, l'identificazione può avvenire anche attraverso: uno dei membri del seggio che conosca personalmente l'elettore e ne attesti l'identità; un altro elettore del Comune (conosciuto al seggio e provvisto di documento di identificazione), che ne attesti l'identità

Tessera elettorale. E' il documento personale che permette l'esercizio del diritto di voto. Contiene, oltre ai dati anagrafici, la sezione elettorale di appartenenza, la sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato e l'indicazione dei collegi elettorali di appartenenza.E' un documento permanente che dovrà essere conservato con cura per poter esercitare il diritto di voto in occasione di ogni elezione o referendum. Sulla Tessera sono previsti fino a diciotto spazi in ognuno dei quali, in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, viene apposta, ai fini dell'attestazione dell'avvenuta votazione, la data della elezione ed il bollo della sezione.

Duplicato tessera elettorale. Il duplicato viene rilascio dall’ufficio elettorale e può essere richiesto per completamento, smarrimento, deterioramento. In caso di trasferimento di residenza il nuovo Comune di residenza consegna al titolare una nuova tessera elettorale e ritira quella rilasciata dal Comune di precedente residenza. In caso di trasferimento di residenza all'interno del territorio comunale l’ufficio invierà all’elettore l'adesivo di aggiornamento e non è necessario chiedere il duplicato della tessera elettorale. La tessera elettorale non può essere sostituita con l'autocertificazione.

In vista delle elezioni referendarie l'ufficio Elettorale del Comune invita tutti i cittadini a controllare la propria scheda elettorale e, nel caso gli spazi per i timbri fossero esauriti, a procedere quanto prima al rinnovo. Questo per evitare code nel periodo elettorale, quando l'afflusso all'ufficio è maggiore.

Il duplicato è ritirabile presso l’Ufficio Elettorale in via del Moro 3, dentro la chiostra interna, dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30 e il martedì e giovedì dalla 15.00 alle 17.00.

Aperture straordinarie Elettorale e Anagrafe. L’Ufficio Elettorale di via Aldo Moro 3 effettuerà aperture straordinarie per il rilascio delle tessere elettorali nei seguenti giorni: venerdì 23 settembre e sabato 24 settembre dalle ore 09.00 alle ore 18.00; domenica 25 settembre dalle ore 07.00 alle ore 23.00.

L'Ufficio Anagrafe sarà aperto domenica 25 settembre dalle ore 09 alle ore 22 per il solo rilascio delle carte d'identità legate alle votazioni.

Elettori Non Deambulanti. Presso ogni plesso scolastico sede di seggio, è allestita una sezione dedicata agli elettori non deambulanti con postazione accessibile mediante sedia a rotelle il cui accesso è segnalato con apposita cartellonistica nelle aree di circolazione all’interno del plesso. Nel caso di impossibilità di accedere alla propria sezione elettorale con la sedia a rotelle, è consentito di votare in altra sezione arredata come detto, previa presentazione di apposito certificato medico rilasciato dall’azienda sanitaria locale (anche in precedenza per altri scopi) o copia autentica della patente speciale di guida in modo che, dalla documentazione esibita, risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. Per le elezioni del 25 settembre il servizio di trasporto gratuito al seggio può essere richiesto alla Pubblica Assistenza di Pisa a questi numeri telefonici: 050/941511

Voto assistito. Gli elettori affetti da grave infermità hanno diritto ad essere accompagnati all'interno della cabina elettorale da un altro elettore. Per gli elettori non vedenti è sufficiente l'esibizione del libretto nominativo di pensione di invalidità civile rilasciato dall'I.N.P.S. L'Azienda USL Toscana Nord Ovest ha comunicato l’attivazione del servizio per il rilascio delle certificazioni sanitarie agli elettori fisicamente impediti a partire da giovedì 22 settembre fino a domenica 25 settembre, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso AMBULATORIO INVALIDI CIVILI E COMMISSIONE PATENTI Via Gentile da Fabriano n.1 (Dr. Barsanti, Dr. Landieri, Dr Lelli)

Aggiornamenti sul sito web del Comune. Per ulteriori informazioni collegarsi al sito web del Comune all’indirizzo www.comune.pisa.it – sezione elettorale, dove è stata inserita una sezione dedicata allo Speciale Elezioni Politiche del 25 settembre 2022.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa