Frontale auto-camion, morto un uomo sull'Aurelia

Ancora un incidente stradale mortale sulle strade della Toscana. Siamo a Orbetello, lungo la via Aurelia.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un mezzo pesante e un’auto, causando la morte del conducente di quest'ultima. Feriti anche altri due passeggeri del mezzo. Il traffico sull'Aurelia al momento è interrotto nelle due direzioni.

Sul posto i sanitari del 118 e la polizia stradale per i rilievi. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. Il traffico stradale è stato interrotto al km 143 in entrambe le direzioni per l'arrivo dell'elisoccorso.