Fucecchio festeggia i 100 anni di Tosca Bellandi

Una nuova centenaria a Fucecchio. E' la signora Tosca Bellandi che lo scorso 9 settembre ha tagliato il traguardo del secolo di vita. Residente in via Buonarroti, in zona Ferruzza, la signora Tosca ha festeggiato i 100 anni circondata dall'affetto di familiari, amici e vicini di casa che le hanno regalato un momento particolarmente emozionante con una bella festa che si è svolta sabato 10 settembre.

Anche l'amministrazione comunale di Fucecchio ha fatto pervenire il proprio saluto con il sindaco che ha consegnato alla centenaria una targa ricordo e un mazzo di fiori.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa