"Giustizia per Sara Scimmi", l'eco prima della partita allo stadio di Empoli

"Giustizia per Sara Scimmi". È la frase pronunciata ieri sera al Castellani dallo speaker dello stadio empolese Nico Raffi. Una eco risuonato tra tribune e sul campo di gioco, prima del fischio di inizio della partita Empoli-Roma, posticipo della 6/a giornata di Serie A.

Sara Scimmi, 19enne di Castelfiorentino, perse la vita la notte del 9 settembre 2017 dopo essere stata travolta lungo la 429. Ne è conseguita una complessa vicenda giudiziaria, che ha visto l'assoluzione del camionista accusato di aver travolto la giovane ma anche ulteriori sviluppi come l'identificazione di un'auto transitata sempre sulla stessa strada, pochi istanti prima del mezzo pesante. La prossima udienza in tribunale si terrà a febbraio, così come aveva annunciato il padre Antonio Scimmi nel giugno scorso, per l'appello verso il camionista assolto in primo grado per omicidio colposo.