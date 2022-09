Grand Prix regionale di Subbuteo, 48 giocatori in sfida a Castelfiorentino

Una domenica dedicata al Subbuteo quella appena trascorsa a Castelfiorentino. Al circolo Arci de i Praticelli, l'11 settembre si sono riuniti giocatori e appassionati toscani del gioco del calcio in minuatura per l'edizione 2022 del Grand Prix regionale di Subbuteo. A sfidarsi sui tavoli ricoperti di panno verde 48 iscritti, di tutte le età, provenienti da diversi club regionali: Livorno, Pisa, Volterra, San Miniato, Grosseto, Firenze, Lucca e gli ospitanti di Castelfiorentino.

Il torneo, tra colpi a punta di dito, giocate a effetto e risate, si è svolto nel pieno spirito del gioco: divertimento e un pizzico di sano agonismo, sempre nel rispetto dell'avversario. Come in ogni torneo di Subbuteo, organizzato dalla Federazione nazionale Fisct, anche nel Grand Prix 2022 dopo una fase a gironi i partecipanti, a seconda dei loro piazzamenti nei rispettivi gruppi, sono stati suddivisi in due gategorie: i "Master" chi nei gironi si è piazzato primo e secondo e i "cadetti", chi si è piazzato terzo e quarto nei gironi.

Il SCC si presentava così ai nastri di partenza: Bruno Esposito, Vittorio e Gabriele, Fabio Pasquini, Giuseppe Zaccardo, Vincenzo Santaniello e il giovane Enea Nasrí. A parte Santaniello, qualificatosi per i cadetti ed eliminato da Massimo Matteucci di Livorno, il resto della squadra è riuscito a passare ai Master, dove Enea Nasrí è addirittura arrivato in finale, battuto dal livornese Mauro Petrini per 2 a 1 in una gara combattuta fino all'ultimo flick.

Tra i cadetti vince il bravissimo Sacha Cacioppo del club Atletico Pisa, battendo in finale Massimo Matteucci. Tra le premiazioni, vanno menzionati due giovanissimi appassionati: Lorenzo Sani e Fabio Corsinovi, alla loro prima apparizione in un torneo federale! "Complimenti ragazzi per il fatto che vi siate messi in gioco, per la sportività e la passione!" dichiara il club di Castelfiorentino. "Un ringraziamento va a tutti, ma proprio tutti, dagli sponsor a tutti coloro che, anche se non hanno giocato, hanno dato una grande mano per l'organizzazione al torneo, e ovviamente a tutti i club coi loro giocatori partecipanti".