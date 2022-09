Incidente mortale sull'Appennino tosco emiliano, scooterista era senza casco

Coinvolto un toscano in un incidente stradale mortale avvenuto nell'Appennino tosco-emiliano. Poco prima delle 20 di ieri a Porretta Terme c'è stato un impatto tra una Opel Meriva condotta da un 60enne toscano e uno scooter guidato da un 46enne romeno. L'incidente c'è stato tra via Roma e piazza Vittorio Veneto. Lo scooterista è finito a terra e le sue condizioni sono apparse da subito gravi. Pare inoltre che non indossasse il casco. Il decesso è poi avvenuto in ospedale.