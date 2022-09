Iniziative culturali, il Comune di Calenzano raccoglie proposte

Si cercano nuove idee: il Comune di Calenzano raccoglie proposte per iniziative culturali da realizzare nel periodo autunno/inverno 2022. E’ stato pubblicato un avviso pubblico, che resterà aperto fino al prossimo 12 ottobre, con cui si possono presentare progetti culturali, da organizzare in vari luoghi del territorio comunale. Le iniziative devono essere mirate alla promozione della cultura, dello spettacolo e delle arti visive in genere (arte, musica, teatro, ecc) e rivolte ad adulti e bambini.

Possono presentare progetti sia singoli soggetti che associazioni. I soggetti interessati dovranno presentare domanda utilizzando l’apposito modulo che è scaricabile dal sito del Comune di Calenzano www.comune.calenzano.it dove si trova anche l’avviso con tutti i dettagli. Per informazioni è possibile scrivere a: cultura@comune.calenzano.fi.it oppure telefonare ai numeri 055/8833292-448.

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio stampa