Lavori al tetto della biblioteca di Pistoia. Aumentati i posti studio

Da questa mattina, lunedì 12 settembre, sono ripresi i lavori di manutenzione straordinaria della Biblioteca San Giorgio avviati lo scorso anno. Si tratta di lavori che, una volta completati nella loro interezza, permetteranno di usufruire nuovamente dei piani superiori della struttura, al momento inutilizzabili. Ad avere ridotto la fruibilità della struttura sono state in parte le infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto, sul quale da oggi è iniziato l’intervento; ad esse si aggiunge un articolato numero di lavori interni necessari per l’adeguamento alla normativa antincendio.

Come evidenzia l’assessore ai lavori pubblici, i lavori seguono un progetto che comporterà interventi e forniture che, sommati a quanto ad oggi già svolto, hanno determinato un investimento da parte dell’Amministrazione comunale di 195.000 euro. I lavori non riguardano solo la copertura, ma altri passaggi necessari per la messa a norma della struttura.

Il programma degli interventi di manutenzione straordinaria che comprendono gli attuali lavori in copertura, fanno uso di una piattaforma telescopica con sbraccio eccezionale fino a 50 metri. Al fine di impedire le infiltrazioni meteoriche, sarà utilizzata una guaina liquida, particolarmente adatta alla posa su superfici metalliche. Dette opere prevedono anche la manutenzione del canale di allontanamento delle acque piovane, previa pulizia dei residui, quindi la posa di una scossalina in lamiera necessaria ad impedire lo stillicidio interno delle acque meteoriche.

I lavori interni di adeguamento alla Certificazione di Prevenzione Incendi (CPI) riguardano ambienti sia aperti al pubblico sia dedicati all’archivio ed è prevista la fornitura di apposite finestre automatizzate, l’apposizione di una specifica condotta di areazione e l’attuazione di un sistematico elenco di ulteriori interventi che riguardano il piano terra, il primo e il secondo piano. Si tratta di lavori la cui rilevanza è emersa nei mesi scorsi, dopo ulteriori sopralluoghi svolti dai tecnici. In programma, la tinteggiatura con vernice intumescente di porzioni di travi in acciaio; la realizzazione di rivestimenti in calciosilicato o cartongesso in diversi punti della struttura; la creazione di una segnaletica a pavimento per le uscite di sicurezza.

I lavori saranno eseguiti durante l’orario di apertura della biblioteca, ma anche in orario prefestivo, tenendo conto comunque delle possibili interferenze collegate alla presenza del personale di servizio e dei fruitori della biblioteca.

Nel frattempo, per venire incontro alle richieste di aumento dei posti di lettura e studio, sono stati aggiunti nuovi tavoli nella galleria centrale, per 22 nuovi posti.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa